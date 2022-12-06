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منصة لـ «التدريب المهني» في رأس الخيمة

منصة لـ «التدريب المهني» في رأس الخيمة
7 ديسمبر 2022 01:51

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، «برنامج رأس الخيمة للتدريب المهني»، صباح أمس، «بتدشينها منصة تدريب مهنية» التي تهدف من خلالها إلى خلق فرص تدريب عملي لشرائح عديدة في المجتمع، من ضمنها طلاب المدارس والجامعات والخريجون الجدد والموظفون والباحثون عن عمل، وذلك من أجل بناء قدرات المستهدفين وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية وإعدادهم لسوق العمل ومواكبة التغيرات والتحديات، بحسب رشا محسن، مدير المنح الدراسية بالمؤسسة.
وقالت رشا محسن: «إن البرنامج له عوائد مهنية ومزايا عدة باعتبارها فرصة سانحة لاختيار وتطوير المواهب المستقبلية»، مشيرة إلى أنها فرصة جيدة لتقييم الموظفين المحتملين خلال التدريب عبر ممارستهم للعروض الوظيفة بدوام كامل، إذا يتم تعيين المتدربين في وظيفة دائمة، لكي يندمجوا بشكل أسرع في أدوارهم الجديدة، وستكون لديهم خبرة مبدئية أكثر من التعيينات الخارجية، موضحة أن التدريب المهني يسهم في جذب المواهب - زيادة الإنتاجية - زيادة معدلات الحفاظ على الموظف - إتاحة الفرص للمتدربين لتنمية مهاراتهم، متوقعة أن يستفيد من البرنامج بشكل سنوي حوالي 100 فرد، ناهيك عن مئات الطلاب والطالبات في مختلف الجامعات داخل وخارج الإمارة.
وأشارت رشا محسن إلى أن التدريب المهني يسهم في خلق شراكات مع قطاعات عدة، مثل - الجهات الحكومية وشبه الحكومية - شركات القطاع الخاص - المشاريع الخاصة والمتوسطة، خصوصاً الشركات العملاقة التي تسمح للمتدربين باكتشاف المزيد عن أنفسهم، من خلال تزويدهم بالمعرفة النظرية، واكتسابهم الميزة التنافسية، منوهة بأن المؤسسة تؤمن بنهج التركيز على الأفراد، وتجهيز المجتمع لإيجاد نهج إبداعي وتعاوني يساعد في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات، وتوليد ودعم البحوث المبتكرة وعالية الجودة التي تركز على مجالات التعليم والسياسات ذات الصلة. وتناول إطلاق المنصة مناقشة أفضل الحلول والممارسات في مجال التدريب المهني، والكشف عن منصة التدريب المهني.

رأس الخيمة
الإمارات
مؤسسة سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة
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