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تكريم الفائزين بجائزة التميز والإبداع الهندسي

تكريم الفائزين بجائزة التميز والإبداع الهندسي
7 ديسمبر 2022 01:51

دبي (الاتحاد)

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تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، تنظم جمعية المهندسين بالإمارات حفلاً لتكريم الفائزين بالدورة الأولى من جائزة التميز والإبداع الهندسي في ندوة الثقافة والعلوم بدبي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
يشارك في حفل التكريم كل من المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين بالإمارات، والمهندس رشاد بوخش، رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز والإبداع الهندسي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والعاملين في المجالات الهندسية على المستويين الفردي والمؤسسي من القطاعين الحكومي والخاص.
وتتضمن الجائزة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة فئتين رئيسيتين و8 فئات فرعية، وهما: فئة الشخصيات الاعتبارية وتمثلها المكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات والدوائر، وفئة الجوائز الفردية التي تستهدف الأفراد المبدعين.
وتشمل فئة الشخصيات الاعتبارية جائزة المشروع الهندسي الرائد لأفضل مشروع هندسي متميز في مجالات الهندسة وأفضل شركة إنشاءات، وأفضل شركة استشارات أو خدمات هندسية، بالإضافة إلى جائزة أفضل شركة أو مؤسسة صناعية وتُمنح لإحدى هذه الجهات الصناعية.

الإمارات
جمعية المهندسين
ندوة الثقافة والعلوم
دبي
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