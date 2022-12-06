أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات إعادة تشكيل «مجلس شباب تريندز» لعام 2023 - 2024 تعزيزاً لدورهم البحثي، وتفعيلاً لصقل مهاراتهم، باعتبارهم قادة المستقبل وصنّاعه المعوَّل عليهم للقيام بالإنجازات الكبرى وتحقيق الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية. وقال الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات: «إن إعادة تشكيل مجلس شباب تريندز جاء في إطار عملية التطوير والتجديد، التي يحرص عليها المركز بهدف إيجاد بيئة عمل متطورة، تحقق وتعكس تطلعات موظفيها الشباب الباحثين وطموحاتهم، والعمل على تحقيقها، وإشراكهم في إدارة الأمور، وتمكينهم من رسم القرارات وتعزيز البحث العلمي».

وأعرب العلي عن ثقته بأعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة، وقدرتهم على تحقيق التطلعات وتشجيع نظرائهم من الشباب على الانخراط في العمل البحثي الذي هو أساس المعرفة.

وأكد أن مجلس شباب تريندز يسعى إلى الإسهام بفاعلية في بناء قاعدة متميزة من الباحثين، لهم دراية ومعرفة بأصول وأدوات البحث العلمي الجاد الرصين، وقال: إن «تريندز» منذ تأسيسه يولي الشباب أهمية خاصة، ويأخذ على عاتقه دعمهم وتمكينهم، وخاصة في مجال البحث العلمي، باعتباره عماد التقدم في أي مجتمع والنهوض به. ويتكون مجلس شباب تريندز من ثمانية أعضاء هم: صقر الشريف رئيساً، واليازية الحوسني نائباً للرئيس، وعضوية كلٍّ من عبد الله الحمادي، ووردة المنهالي، وسلطان الربيعي، وعلياء الجنيبي، وعبد الله الجنيبي، ورهف الخزرجي. ويعتبر المجلس ساحة وإطاراً لطرح الرؤى وتبادل الأفكار حول مستجدات القضايا والأحداث موضوع الاهتمام، وكيفية مساهمة الشباب في التعامل معها.

ويتولى المجلس التواصل مع الهيئات الشبابية المماثلة على المستويات كافة لتطوير علاقات بنَّاءة مع شباب الباحثين، بما يسهم في تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم، والمشاركة في الفعاليات الشبابية، وتمثيل مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» فيها.