10 آلاف شجرة مزهرة ومثمرة بالطرق الرئيسة في جزيرة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تعمل بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، على زراعة 10 آلاف من الأشجار المزهرة والمثمرة في الجزر الوسطية وأطراف الطرق الرئيسة داخل جزيرة أبوظبي، وذلك انطلاقاً من حرصها على زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيزاً لأصول التجميل الطبيعي.

وتعمل البلدية على زراعة آلاف الأشجار المزهرة والمثمرة ضمن نطاق الأعمال بهدف زيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة أبوظبي، بالإضافة إلى زراعة أماكن الأشجار التي تم نقلها إلى مناطق أخرى مناسبة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق في المدينة.

وأفادت بلدية مدينة أبوظبي بأنه تم الانتهاء حالياً من زراعة 5.000 شجرة مزهرة ومثمرة، تمثل 50% من الخطة المستهدفة، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من زراعة باقي الأشجار، وتغطية كافة الشوارع الرئيسة داخل جزيرة أبوظبي خلال عام 2023.

وأوضحت البلدية أنه تمت زراعة الأشجار وفقاً للمخطط العام للخريطة اللونية التي تحدد أنواع وألوان الأشجار المثمرة والمزهرة لتحديد وتوحيد الهوية اللونية لكل شارع، حيث تضمن نطاق الأعمال زراعة العديد من أنواع الأشجار المزهرة كأشجار البونسيانا، وأشجار الياسمين، وكذلك الأشجار المثمرة مثل المانجو والليمون، بالإضافة إلى زراعة مغطيات تربة وشجيرات زينة من نوع رويليا، وديليا، وسيسيفيوم.