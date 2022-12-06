تحسين الحركة المرورية حول استاد هزاع بن زايد

العين (وام)

نفذت بلدية مدينة العين مشروع تحسين الحركة المرورية للطرق المحيطة باستاد هزاع بن زايد، بما يساهم في تحقيق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في استدامة البنية التحتية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية المستدامة، والمساهمة في الارتقاء بمعايير جودة الحياة، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع، والتحسين المستمر للبنية التحتية، وكذلك تحسين المظهر العام، بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده المدينة.

وتضمنت أعمال المشروع تحويل دوارات الأهلية والمحطة إلى تقاطعات إشارات ضوئية، إضافة إلى تطوير نفق الخبيصي القائم بتحويل الدوار إلى تقاطع إشارات ضوئية علوي، مع تنفيذ جسر للمشاة على شارع زايد الأول، وتنفيذ أعمال علامات الطرق الأرضية واللوحات المرورية والإرشادية لأطوال الطرق التي بلغت 1071 متراً طولياً، وتخطيطها حسب المعايير والمواصفات المعتمدة.

كما نفذت أعمالاً تجميلية للتقاطعات في نطاق المشروع من خلال تنفيذ شبكة إنارة متضمنة 152 عمود إنارة ومساراً للمشاة يبلغ 7.6 كيلومتر طولي، ومسارات للدارجات الهوائية بطول 5.8 كيلومتر طولي، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق المحيطة باستاد هزاع بن زايد، ولتحسين المظهر الجمالي العام للمنطقة، باعتبار منطقة استاد هزاع بن زايد أحد أبرز المناطق في مدينة العين والتي تقع ضمن 3 تقاطعات رئيسة في المدينة.