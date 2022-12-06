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افتتاح معرض «المستقبل» بشرطة الشارقة

سيف الزري الشامسي لدى تفقده المعرض (من المصدر)
7 ديسمبر 2022 01:51

الشارقة (الاتحاد)

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افتتح اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، معرضاً فنياً للمبدعين في الرسم والفنون التشكيلية، تحت مسمى «المستقبل بعيون فنان»، بتنظيم من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ويستمر حتى 13 من ديسمبر الجاري.
وأكد اللواء الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على إتاحة الفرص أمام المواهب الشابة من منتسبيها لعرض مهاراتهم الإبداعية، ووضع بصمة لهم في صناعة المستقبل، وبما ينعكس ذلك على مستوى الرضا وجودة العمل في بيئة إيجابية ترسخ للإبداع، مؤكداً أن شرطة الشارقة بيئة داعمة وحاضنة للإبداعات، سواء من منتسبيها أو من المؤسسات والجهات المعنية في هذا المجال. 
وشارك في المعرض الذي تحتضنه القيادة العامة لشرطة الشارقة بمقرها الرئيس، 20 من منتسبي القيادة الموهوبين، إلى جانب نخبة من الفنانين التشكيليين من جمعية الإمارات للفنون التشكيلية المشاركين، وتضمن معرض «المستقبل بعيون فنان»، لوحات فنية من الرسم الحر مثل الفن الحر والفن التجريدي والكلاسيكي، كما تم خلال المعرض عرض مجموعة من اللوحات الفنية مثلت الماضي والحاضر والمستقبل لدولة الإمارات.

الإمارات
سيف الزري الشامسي
الشارقة
شرطة الشارقة
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