الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى البحر والجزر غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 01:54 والجزر الأول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:11.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 22:17 والجزر الأول عند الساعة 15:13 والجزر الثاني عند الساعة 03:52.



