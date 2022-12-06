الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
6 ديسمبر 2022 18:15

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى البحر والجزر غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 01:54 والجزر الأول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:11.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 22:17 والجزر الأول عند الساعة 15:13 والجزر الثاني عند الساعة 03:52.

أخبار ذات صلة
الإمارات: «الاتفاق الإطاري» يعزز ازدهار السودان
الإمارات تطالب بحماية الأطفال من آثار الأزمة في أوكرانيا
المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
شعار "واتساب"
دنيا
جديد واتساب.. إضافة الصورة داخل الصورة
اليوم 07:43
الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى السعودية اليوم(أرشيفية)
عربي ودولي
الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى السعودية اليوم
اليوم 07:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©