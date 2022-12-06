4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

بحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وقع صندوق الوطن 4 مذكرات تفاهم مع كل من وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، كما شهد التوقيع معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش وعدد كبير من القيادات الحكومية والفكرية والعرفية وذلك لتحقيق مزيد من التعاون المثمر، والعمل الوطني الخلاق لصالح الوطن والمواطن.

حيث وقع ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، ممثلاً عن الصندوق أربعة مذكرات تفاهم مع وزارات تنمية المجتمع والتربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، وكليات التقنية العليا، حيث مثَّل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ومثَّل وزارة تنمية المجتمع موزة إبراهيم الأكرف السويدي بصفتها وكيل وزارة تنمية المجتمع، ومثَّل وزارة الموارد البشرية والتوطين نورة المرزوقي الوكيل المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية، ووقع عن كليات التقنية العليا الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا.

وركزت مذكرة التفاهم بين صندوق الوطن ووزارة التربية والتعليم على التعاون فيما بينهما في العديد من المجالات ويأتي على رأسها اتفاق الطرفين على تعزيز الشراكة والتعاون بينهما من خلال التركيز على عدة أنشطة في المجالات التالية: البرامج الخاصة بتنمية المجتمع دعم الإبداع والابتكار المجتمعي، وتعزيز وتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج وأنشطة ترسيخ وتعزيز قيم ومفاهيم الهوية الوطنية، والعمل التطوعي، والبحوث والدراسات المرتبطة بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل المعلومات لجذب ودعوة وتشجيع المشاركة العامة في الأحداث المشتركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المستمدة من قوائم البريد الترويجية وقواعد البيانات الخاصة بالطرفين. دعم صناديق ريادة الأعمال لدعم الطلبة والخريجين الجدد.



تعزير الشراكة

أما مذكرة التفاهم بين صندوق الوطن ووزارة تنمية المجتمع، فقد اتفق الطرفان من خلالها على تعزيز الشراكة والتعاون بينهما عبر التركيز على عدة أنشطة في المجالات التي يكون للأطراف فيها مصالح مشتركة، مثل المؤتمرات، والمنتديات، والبحوث، والبرامج المختلفة والمساعدة والإشراف على تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقدمها صندوق الوطن في عدة مجالات، أهمها: التنمية وتطوير المجتمعات المحلية، والإبداع والابتكار المجتمعي، وتعزيز وتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج وأنشطة ترسيخ وتعزيز قيم ومفاهيم الهوية الوطنية، والعمل التطوعي، والبحوث والدراسات المرتبطة بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها مجالات حيوية تهدف إلى تمكين شباب الوطن، وتعزيز قدراتهم، وغرس قيم الهوية الوطنية في نفوسهم.فيما ركزت مذكرة التفاهم بين صندوق الوطن ووزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز الشراكة والتعاون بينهما من خلال التركيز على عدة أنشطة في المجالات التي يكون للطرفين فيها مصالح مشتركة، مثل المنتديات، والبحوث، ودعم تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقدمها صندوق الوطن في المجالات التالية، وتعزيز وتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والعمل التطوعي، والبحوث والدراسات المرتبطة بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين لصالح شباب الإمارات.

برامج ومشروعات

فيما تناولت المذكرة الرابعة التي وقعها صندوق الوطن مع كليات التقنية العليا اتفاق الطرفين على تعزيز الشراكة والتعاون بينهما من خلال التركيز على عدة أنشطة في المجالات التي يكون للأطراف فيها مصالح مشتركة، مثل المؤتمرات، والمنتديات، والبحوث، والبرامج المختلفة والمساعدة والإشراف على تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقدمها صندوق الوطن في عدة مجالات، أهمها: التنمية وتطوير المجتمعات المحلية، والإبداع والابتكار المجتمعي، وتعزيز وتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج وأنشطة ترسيخ وتعزيز قيم ومفاهيم الهوية الوطنية، والعمل التطوعي، والبحوث والدراسات المرتبطة بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



تفعيل التعاون المشترك

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن: إن مذكرات التفاهم الأربع التي تم توقيعها اليوم تركز في مجملها على تفعيل التعاون المشترك صندوق الوطن ووزارة تنمية المجتمع والتربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، وكليات التقنية العليا، هدفها الرئيسي تفعيل قدرات الصندوق مستفيداً من تعاون ودعم كافة هذه الوزرات والمؤسسات لصالح شباب هذا الوطن وكافة فئاته، ومن أجل مستقبل مزهر للإمارات نتشارك جميعاً في صنعه، وهذا ما تعلمناه من قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن هذا التعاون البناء مع مؤسسات الدولة يحقق الأهداف الاستراتيجية لصندوق الوطن في مجالات عمله الثلاثة، في تفعيل قدرات الطلبة والشباب في مجالات الإبداع والابتكار، وتمكين شباب الوطن من القطاع الخاص وتعزيز الهوية الوطنية. وثمَّن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حرص وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وكليات التقنية العليا على التعاون مع صندوق الوطن، ودعم أنشطته المبتكرة لصالح شباب الوطن المبدع، وهذا ليس بغريب ولا جديد على كافة مؤسساتنا الوطنية التي تتكامل أدوارها لصالح وطننا الغالي، مؤكدا أن توقيع مذكرات التفاهم ما هو إلا خطوة أولى لتنطلق بعدها العديد من الخطوات العملية لصالح شباب الوطن، مشيداً بحرص معالي وزراء تنمية المجتمع والتربية والموارد البشرية على الحضور لكي يشهدوا هذا التوقيع، وهو يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأننا جميعاً حريصون على نجاح هذه الخطوة المباركة لصالح مستقبل شباب الوطن.

وأوضح معاليه أن العمل على إعلاء قيمة المصلحة العامة تعد من العلامات المميزة لدولة الإمارات، التي تحظى حالياً بمكانة بارزة إقليمياً ودولياً بفضل ما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم ومساندة للجميع، وما يقدمه مواطنوها والمقيمون على أرضها من جهود مخلصة لصالح الجميع، مؤكداً أن كافة المؤسسات والوزارة والهيئات تؤمن بدورها الوطني لصالح كافة فئات المجتمع الإمارات، ومن هذا المنطلق يصبح للتعاون فيما بينها مثمراً من خلال برامج وأنشطة يحسها المواطن الإماراتي في كل مكان.