الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

محمد بن راشد: البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته ومستقبله

محمد بن راشد خلال تفقده أجنحة المعرض
6 ديسمبر 2022 17:02

 دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حالياً يدعم بشكل كبير توجهات التنمية في مختلف مساراتها، لا سيما قطاع البناء والتشييد الذي استفاد من الثورة الصناعية الرابعة بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لابتكار وتنفيذ مشاريع نوعية تستهدف بالدرجة الأولى تطوير البنية التحتية التي تشكل أحد المقومات الداعمة للتنمية الشاملة.

أخبار ذات صلة
الإمارات: «الاتفاق الإطاري» يعزز ازدهار السودان
الإمارات تطالب بحماية الأطفال من آثار الأزمة في أوكرانيا

وأضاف سموه، أن الأداء القوي لقطاع المعارض في دبي يسهم في تحفيز الأسواق، ويفتح المجال أمام خلق فرص جديدة للنمو، منوهاً سموه بالبيئة النموذجية للأعمال والاستثمار التي توفرها دبي، وحرصها على مد جسور التعاون مع شركائها من مؤسسات عالمية وشركات كبرى، واستحداث مسارات جديدة لدعم النمو الاقتصادي العالمي، من خلال الفعاليات الكبرى التي تنظمها والتي تتيح الفرصة للقائمين على مختلف القطاعات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم للتلاقي، بهدف إقامة شراكات جديدة والتعاون البناء.
جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، لمعرض «الخمسة الكبار» The Big5 الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء في المنطقة وأفريقيا وجنوب آسيا، وتستمر فعاليات دورته الـ43 حتى 8 ديسمبر الجاري، بمشاركة 2000 شركة من 60 دولة حول العالم مع 20 جناحاً وطنياً، ومن المتوقع أن يصل عدد زوار نسخته الحالية إلى 55 ألف زائر ومتخصص في مجال البناء والتشييد.
واطلع سموه، خلال الجولة، التي رافقه خلالها معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على آخر تقنيات قطاع التشييد والبناء على المستويين الإقليمي والدولي، وما تقدمه الشركات العالمية من حلول تقنية حديثة في هذا القطاع الحيوي، حيث تركز الشركات العارضة خلال هذه الدورة على تقنيات التصميم والبناء والمعمار الذكي وصيانة المساحات الحضرية والخضراء والملاعب الرياضية وحلول الطاقة الشمسية والتبريد والتدفئة، وغيرها من متطلبات البناء الذكي.

وأعرب سموه، عن ارتياحه لحجم المشاركة من الشركات الإقليمية والعالمية، ما يعكس مكانة دولة الإمارات ودبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، ومنصة لتبادل الأفكار والخبرات في مختلف المجالات. وإلى ذلك وفي تغريدة عبر «تويتر»، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس: «خلال زيارة معرض الخمسة الكبار اليوم.. 2000 شركة من 60 دولة في قطاع التشييد والبناء اجتمعت في دبي مع 55 ألف متخصص.. البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته.. ومستقبله.. وقبلته..». وتضم الفعالية السنوية ستة معارض متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، وتجمع أبرز المهندسين المعماريين والمصممين وواضعي المواصفات في منطقة الشرق الأوسط، كما يحتضن معرض The Big5 لعام 2022 سلسلة من القمم والجلسات الحوارية التخصصية والعروض التقديمية حول أبرز الموضوعات المتعلقة بالقطاع والمحفزة على اعتماد الحلول التقنية وتعزيز الاستدامة.

محمد بن راشد
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
شعار "واتساب"
دنيا
جديد واتساب.. إضافة الصورة داخل الصورة
اليوم 07:43
الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى السعودية اليوم(أرشيفية)
عربي ودولي
الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى السعودية اليوم
اليوم 07:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©