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محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة

محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة
6 ديسمبر 2022 15:52

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «كرمنا اليوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة.. الدكتور شانغ الذي ساهم في اكتشاف التركيبة الجينية لكوفيد-19، ومنتدى لينداو للفائزين بجائزة نوبل، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"… مشاريع علمية ومعرفية أثْرت مسيرة البشر العلمية وأثَّرت فيها».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
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