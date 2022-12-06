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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيساً لدائرة الموارد البشرية

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيساً لدائرة الموارد البشرية
6 ديسمبر 2022 15:02

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لدائرة الموارد البشرية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم رقم (68) لسنة 2022 م على أن يعين سعادة عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيساً لدائرة الموارد البشرية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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