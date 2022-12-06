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الإمارات

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي
6 ديسمبر 2022 13:09

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة تتعلق بتعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله لمعالي جيتندرا سينغ وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا بمكتب رئيس الوزراء في جمهورية الهند.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء جوانب العلاقات الثنائية، وأهمية العمل المشترك لتعزيزها والارتقاء بها.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
الهند
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