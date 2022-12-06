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شرطة أبوظبي تعزز وعي طلبة المدارس بمكافحة "العنف والتنمر"

شرطة أبوظبي تعزز وعي طلبة المدارس بمكافحة "العنف والتنمر"
6 ديسمبر 2022 11:01

نفذت شرطة أبوظبي ورشة توعوية لطلبة مدرسة الإمارات الوطنية بالعين حول مكافحة التنمر وذلك بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع ، وضمن اليوم الدولي لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في المدارس.

وأكد العميد حمد خلفان الشين نائب مدير مديرية شرطة العين اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في شهر الوقاية من التنمر في البيئة المدرسية لتعزيز الوعي بالأضرار الواقعة على الطلبة من التنمر وما ينتج عنه من تغيرات سلوكية للأبناء وتصرفات عدوانية على زملائهم، داعياً أولياء الأمور إلى التعاون المستمر مع إدارة المدرسة وطلب المساعدة من المختصين في الجهات المعنية لعلاج المشاكل الناجمة عن التنمر.

وأوضح أن البرامج التوعوية للوقاية من التنمر مُستمرة في المدارس الحكومية والخاصة في مدينة العين، من خلال عقد محاضرات وورش عمل واللقاءات المباشرة بهدف حماية الطلاب، ورفع مستوى الوعي لديهم وتزويدهم بالمعارف والمفاهيم الصحيحة لبناء جيل مُتعلم ومتسلح بالفكر.

من جهتها استعرضت مريم راشد الغيثي من هيئة الرعاية الأسرية خلال محاضرة توعوية بعنوان "كن صديقي ولا تتنمر" في مسرح المدرسة، أهم المفاهيم الأساسية عن التنمر المدرسي وكيفية التعامل مع المتنمرين، و أهمية تعزيز الاحترام والود وتقدير الطلبة لزملائهم وغرس قيم المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع.

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شرطة أبوظبي
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