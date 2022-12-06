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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه
6 ديسمبر 2022 10:11

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ساولي نينيستو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي سانا مارين رئيسة وزراء جمهورية فنلندا.

 

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المصدر: وام
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