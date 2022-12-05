مستقبل الفضاء

أهداف وغايات عدة، يلتقي حولها صنّاع سياسات وخبراء ووكالات وشركات متخصصة من أكثر من 47 دولة، في حوار أبوظبي للفضاء الذي ينعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لكون الحوار يشكل منصة لاستشراف مستقبل هذا القطاع المهم بتحدياته وفرصه ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب أهميته بوصفه ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

انعقاد حوار أبوظبي للفضاء، يعكس حرص الإمارات وإيمانها الدائم بتعزيز التعاون الدولي والشراكة في مختلف القطاعات، لمواجهة التحديات وإيجاد الحلول، ولعل قطاع الفضاء يقع في صدارة الاهتمامات؛ لارتباطه المباشر بالتنمية، وتنشيط المنظومة الاقتصادية، ودعم المسيرة العلمية، ولما يشكله القطاع من أهمية في دراسة العديد من الظواهر ذات الصلة الوثيقة بمستقبل البشرية جمعاء، مثل إدامة الموارد الطبيعية وحماية المناخ.

الإمارات التي حققت، خلال سنوات عديدة، إنجازات استثنائية في مجال الفضاء بجهود القيادة الرشيدة، تجمع العالم، من أجل العالم وقضاياه، ولأجل الخروج برؤية موحدة لدعم برامج الفضاء، بحيث تؤدي هذه الرؤية إلى ضمان استدامته، وسهولة الوصول إليه وتعزيز أمنه، إلى جانب العمل على بناء منظومة تعاون دولي فاعلة للاستكشاف السلمي للفضاء، والاستفادة من إمكاناته اللامحدودة.