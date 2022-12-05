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الإمارات

«شؤون الوطني» تنظم زيارة تعريفية للموظفين والطلبة

جانب من زيارة الطلاب (من المصدر)
6 ديسمبر 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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 نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي زيارة توعوية وتعريفية إلى المجلس الوطني الاتحادي لنحو (55) شخصاً من بين موظفي الجهات الحكومية وطلبة المدارس والجامعات، وذلك  في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي السياسي والتعريف بالتجربة البرلمانية في دولة الإمارات والأدوار التي يقوم بها المجلس الوطني الاتحادي داخل نظامنا السياسي.
وقد تم خلال الزيارة - التي تزامنت مع عقد الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي - تعريف الزائرين بهيكلية المجلس والأدوار التي يسهم بها في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، إضافة إلى تقديم شرح مفصل حول لجان المجلس وآليات عملها والاختصاصات المنوطة بها لمعاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
كما تم خلال الزيارة التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى تنظيم جولة للزائرين في متحف المجلس، والتي تضمنت تزويدهم بمعلومات تاريخية عن مسيرة المجلس، وتعريفهم بأهم الإنجازات التي حققها. علاوة على اطلاعهم على خريطة المراكز الانتخابية التفاعلية، والتي تضم جميع المعلومات المتعلقة بالمراكز الانتخابية، وكيفية التصويت في الانتخابات من خلالها.

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