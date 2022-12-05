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وفد «خليفة التربوية» يزور البحرين

وفد «خليفة التربوية» يزور البحرين
6 ديسمبر 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

غادر وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية البلاد في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة بهدف تعزيز أواصر التعاون التعليمي والأكاديمي مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة، والتعريف برسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية والمجالات المطروحة في دورتها السادسة عشرة والتي تتضمن عشرة مجالات موزعة على سبع عشرة فئة تغطي مختلف نواحي العملية التعليمية بشقيها الجامعي وما قبل الجامعي.
يضم الوفد من محمد سالم الظاهري عضو مجلس الأمناء، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري، والدكتورة جميلة خانجي، وحميد إبراهيم أعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة.
وأكدت أمل العفيفي أهمية هذه الزيارة لمملكة البحرين الشقيقة والتي تهدف إلى توسيع قاعدة التوعية برسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية لدى الميدان التربوي والأكاديمي في المملكة الشقيقة، ويلتقي أعضاء الوفد خلال الزيارة معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي رئيس مركز الأرشيف الوطني عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية.

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زيارات
قالت أمل العفيفي، إن وفد الجائزة سيقدم خلال هذه اللقاءات والزيارات صورة شاملة حول رسالة الجائزة وأهدافها والمجالات المطروحة بها، ودور الجائزة في نشر ثقافة التميز محلياً وعربياً ودولياً، وتسليط الضوء على مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي تطرحه الجائزة لأول مرة على مستوى العالم، ويضم فئتي البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، ويهدف المجال إلى دعم مسيرة النهوض بالطفولة والتعليم المبكر، وإثراء ثقافة التميز والإبداع، وتشجيع الأبحاث والدراسات، واكتشاف وتقدير البرامج والمنهجيات وطرق التدريس المتطورة، وتشجيع المعلمين المتميزين، وتفعيل دور المراكز والمؤسسات والشركات التعليمية المختصة في الطفولة المبكرة، وتكريم أفضل التجارب الشخصية، والاهتمام بمجال أصحاب الهمم في مجال الطفولة المبكرة، وتعزيز نشر أفضل الدراسات وأنجح الممارسات والمنهجيات في مجال التعليم المبكر.
وثمنت العفيفي المشاركات المتميزة من مختلف عناصر الميدان التعليمي في مملكة البحرين الشقيقة في مختلف دورات الجائزة منذ انطلاق مسيرتها في عام 2007، وتصدر عدد منهم لمنصات التتويج كفائزين في دوراتها المختلفة، مشيرة إلى أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز التعاون المشترك بين الجائزة والهيئات التعليمية والأكاديمية ذات العلاقة بالمجالات المطروحة.

البحرين
جائزة خليفة التربوية
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