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رئيس تشاد يستقبل سفير الإمارات

الرئيس التشادي لدى استقباله السفير راشد الشامسي (وام)
6 ديسمبر 2022 02:24

أنجمينا (وام)

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استقبل فخامة الفريق محمد إدريس ديبي إنتو رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجمينا، راشد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، في إطار الاحتفاء بمرور واحد وخمسين عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية الأفريقية.
ونقل السفير الشامسي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية تشاد، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وسلم فخامته، السفير، رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يهنئ فيها سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات.
وتم، خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

تشاد
الإمارات
محمد إدريس ديبي
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