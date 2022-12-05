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رئيس الدولة يصل إلى الدوحة وتميم بن حمد في مقدمة المستقبلين

رئيس الدولة وأمير قطر خلال مراسم الاستقبال الرسمية
6 ديسمبر 2022 02:25

أبوظبي (وام)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الدوحة، أمس، في زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله مطار حمد الدولي، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. 

ورافق صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

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كما كان في الاستقبال سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ. وجرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى الديوان الأميري، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموه.

بعدها توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المنصة الرئيسة، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة قطر، بعدها تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح.. وسعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة».

 

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