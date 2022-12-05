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رئيس الدولة وملك ماليزيا: تعزيز التنمية المستدامة

رئيس الدولة يتبادل الحديث مع ملك ماليزيا خلال لقائهما في قصر الشاطئ بأبوظبي (تصوير: راشد المنصوري وريان كارتر)
6 ديسمبر 2022 02:25

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بضيف البلاد السلطان عبدالله رعاية الدين، وبحثا علاقات الصداقة ومختلف مسارات التعاون بين البلدين في ظل توجهاتهما إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما. 

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وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما رحب سموه وملك ماليزيا بتوقيع اتفاقية ترسية أول امتياز في منطقة الشرق الأوسط لموارد النفط غير التقليدية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية «بتروناس»، فيما تعد الاتفاقية التاريخية أول استثمار لشركة ماليزية في أحد امتيازات أبوظبي. 

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين، والوفد المرافق لملك ماليزيا.

 

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التنمية المستدامة
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