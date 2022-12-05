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خالد بن محمد بن زايد يناقش التعاون في الاستعمالات السلمية للفضاء

خالد بن محمد بن زايد قبيل لقائه مسؤولي الفضاء الدوليين المشاركين في فعاليات «حوار أبوظبي» وفي الصورة سارة الأميري (الصور من وام)
6 ديسمبر 2022 02:25

أبوظبي (وام)

 التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معالي الدكتور جيتندرا سينغ، وزير الدولة الهندي لشؤون الفضاء والعلوم والتكنولوجيا، وعدداً من رؤساء وكالات الفضاء الدولية وقيادات القوات الفضائية المشاركين في «حوار أبوظبي للفضاء» لمناقشة سبل التعاون في مجال الاستعمالات السلمية للفضاء الخارجي.

وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تستضيف النسخة الأولى من «حوار أبوظبي للفضاء»، الذي تُنظمه وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع، في مركز أدنوك للأعمال لغاية 6 ديسمبر الجاري، فخامة إسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، وممثلين عن أبرز وكالات الفضاء الدولية لتبادل الآراء والأفكار حول مقومات التنمية والتطور التي يوفرها الفضاء الخارجي، ومناقشة أهمية إصدار قوانين ومعايير دولية جديدة تهدف إلى تعزيز فرص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

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الحضور
حضر اللقاء كلّ من معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ورئيسة اللجنة العليا لحوار أبوظبي للفضاء، وسالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وفيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وتستمر فعاليات «حوار أبوظبي للفضاء» على مدار يومين، بمشاركة واسعة من أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من 47 دولة.

 

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