الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

فيصل البناي: القيادة تتابع التطور التكنولوجي عن كثب

فيصل البناي متحدثاً خلال الجلسة (من المصدر)
6 ديسمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة

أكد فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ATRC في الإمارات، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تتابع عن كثب التطور التكنولوجي في كافة القطاعات وعلى رأسها الفضاء، وكذلك آخر المستجدات في كافة المبادرات والبرامج الخاصة بالتطور التكنولوجي والتقني.
وقال خلال مقابلة رئيسة ضمن فعاليات اليوم الأول من حوار أبوظبي للفضاء: «إن دولة الإمارات تعيش حالياً عصراً متقدماً في مجال التكنولوجيا المتطورة بفضل البنية التحتية المتطورة والاهتمام الكبير بالأبحاث والتطوير وعقد الشراكات الدولية للوصول إلى الأهداف المطلوبة لتعزيز التطور التكنولوجي في كافة المجالات وخاصة القطاع الفضائي».
وأضاف خلال المقابلة التي أدارتها الصحفية والمذيعة إيما برين، أن مجلس الأبحاث يركز على استقطاب أفضل المواهب العالمية ودعم الكفاءات الوطنية الإماراتية والتركيز على حل التحديات التي يمكن أن يواجهها الأفراد في مجال التكنولوجيا مستقبلاً بدءاً من اليوم، بالإضافة إلى تعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات وتصديره خارج الدولة.
وأضاف: إن المجلس خلال عامين ونصف العام منذ تأسيسه أنشأ مراكز أبحاث عدة تختص بالطاقة والتواصل الآمن بجانب الأنظمة الأخرى، وإن هناك 140 باحثاً وباحثة من دولة الإمارات تم استقطابهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى أن المجلس بدأ عند تأسيسه بمنح الترخيص لمنتجين، لافتاً إلى أنه خلال العام المقبل 2023 سيتم إطلاق 4 منتجات من العملات الرقمية المتقدمة وتقديم حلول مبتكرة للفضاء.

فيصل البناي
الإمارات
الفضاء
حوار أبوظبي للفضاء
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:15
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
الإمارات
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
اليوم 17:54
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
الإمارات
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
اليوم 17:40
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
الإمارات
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
اليوم 17:38
الإمارات تشارك في معرض «فوود أفريكا» بالقاهرة
عربي ودولي
الإمارات تشارك في معرض «فوود أفريكا» بالقاهرة
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©