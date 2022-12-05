فيصل البناي: القيادة تتابع التطور التكنولوجي عن كثب

أبوظبي (الاتحاد)

أكد فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ATRC في الإمارات، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تتابع عن كثب التطور التكنولوجي في كافة القطاعات وعلى رأسها الفضاء، وكذلك آخر المستجدات في كافة المبادرات والبرامج الخاصة بالتطور التكنولوجي والتقني.

وقال خلال مقابلة رئيسة ضمن فعاليات اليوم الأول من حوار أبوظبي للفضاء: «إن دولة الإمارات تعيش حالياً عصراً متقدماً في مجال التكنولوجيا المتطورة بفضل البنية التحتية المتطورة والاهتمام الكبير بالأبحاث والتطوير وعقد الشراكات الدولية للوصول إلى الأهداف المطلوبة لتعزيز التطور التكنولوجي في كافة المجالات وخاصة القطاع الفضائي».

وأضاف خلال المقابلة التي أدارتها الصحفية والمذيعة إيما برين، أن مجلس الأبحاث يركز على استقطاب أفضل المواهب العالمية ودعم الكفاءات الوطنية الإماراتية والتركيز على حل التحديات التي يمكن أن يواجهها الأفراد في مجال التكنولوجيا مستقبلاً بدءاً من اليوم، بالإضافة إلى تعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات وتصديره خارج الدولة.

وأضاف: إن المجلس خلال عامين ونصف العام منذ تأسيسه أنشأ مراكز أبحاث عدة تختص بالطاقة والتواصل الآمن بجانب الأنظمة الأخرى، وإن هناك 140 باحثاً وباحثة من دولة الإمارات تم استقطابهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن المجلس بدأ عند تأسيسه بمنح الترخيص لمنتجين، لافتاً إلى أنه خلال العام المقبل 2023 سيتم إطلاق 4 منتجات من العملات الرقمية المتقدمة وتقديم حلول مبتكرة للفضاء.