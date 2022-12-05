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تفاهم بين «الإمارات للفضاء» والفلبين

سالم بطي القبيسي وجويل جونيور عقب التوقيع (من المصدر)
6 ديسمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الفلبينية؛ بهدف تعزيز التعاون في البحث العلمي واستكشاف الفضاء وتبادل المعارف، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكات الدولية التي تصب في خدمة مسيرة العلم والمعرفة.
ووقع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات حوار أبوظبي للفضاء، كل من: سالم بطي سالم القبيسي المدير العام لوكالة الفضاء، ومن الجانب الفلبيني جويل جوزيف س. مارسيانو جونيور، المدير العام لوكالة الفضاء الفلبينية.
وقال سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «تسعى وكالة الإمارات للفضاء إلى إبرام شراكات دولية مع مختلف الوكالات بهدف تبادل الخبرات، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على تطوير قطاع الفضاء في الدولة بشكل عام، وعلى مساعي الوكالة لتطوير مواهب وكوادر مؤهلة تستطيع ترسيخ استدامة القطاع».
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستضمن للوكالتين العمل معاً لتقديم بحوث مشتركة في مجال الفضاء تساهم في رفد المجتمع العلمي ببيانات ومعلومات مهمة وهو ما يصب في خدمة البشرية.

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