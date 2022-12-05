وزير الدولة للفضاء والعلوم في الهند: نتطلع إلى الاستفادة من مخرجات حوار أبوظبي للفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور جيتندرا سينغ، وزير الدولة للفضاء والعلوم والتكنولوجيا في الهند، خلال الجلسة الافتتاحية لحوار أبوظبي للفضاء الذي انطلقت فعاليات نسخته الأولى، أمس، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور فخامة إسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أن حوار أبوظبي للفضاء حدث عالمي ضخم ومنصة ستقدم مخرجاتها للعالم الكثير من الحلول التي ستسهم في حل الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الفضاء.

وأضاف معاليه: «دولة الإمارات من الدول المهمة في قطاع الفضاء بفضل الإنجازات الكبيرة والنجاحات التي حققتها مشروعاتها، ومن بينها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء»، منوهاً بأن نجاحات دولة الإمارات تضعها في مكانة متميزة بين اللاعبين الرئيسين في هذا القطاع عالمياً.

وأكد الدور المهم الذي يشكله «حوار أبوظبي للفضاء»، لافتاً إلى أنه يوفر منصة ثرية لإجراء الحوارات بين العلماء والمتخصصين والباحثين، آملاً أن يكون هناك حوار ثري ومثمر بين القطاعين الحكومي والخاص مع العلماء لاكتشاف الفرص السانحة لخدمة البشرية، والاستفادة من المخرجات التي ستنتج عنه. وثمن معاليه التعاون المثمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند في قطاع الفضاء الذي انطلق في عام 2017، عبر عدد من الأنشطة، بالإضافة إلى المشاركة في جمع المعلومات، الأمر الذي يعزز الاستخدام الآمن والسلمي لقطاع الفضاء، ويرسخ استدامة الصناعات الفضائية، مشيراً إلى أهمية التعاون الثنائي بين الدولتين، آملاً إلى دفع الشراكات نحو الأمام بما يعود نفعاً على البلدين.

وقال معاليه: «للهند تاريخ طويل في قطاع الفضاء بدأ منذ 7 عقود، حتى وصلت لمرحلة كبيرة من التطور الذي نراه حالياً، وعلى المستويات البحثية والتصنيعية كافة، من بينها إرسال مهمات لاكتشاف الفضاء الخارجي، مثل القمر والمريخ». ولفت إلى أن تعزيز الهند لقطاع الصناعات الفضائية، والدعم الكبير الذي توفره الدولة له، أسهم بشكل كبير في دفع الاقتصاد الهندي نحو الأمام، منوهاً بأن لدى الهند مئات الأقمار الصناعية، فضلاً عن المركبات الفضائية، مؤكداً أنهم يعملون بقوة على تعزيز دور المشروعات الهندية الناشئة وتمكين أعمالهم كافة.