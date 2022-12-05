برعاية منصور بن زايد.. معرضا «أبوظبي الدولي للأغذية» و«التمور» ينطلقان اليوم

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق اليوم فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك بالتزامن مع الدورة الثامنة لمعرض أبوظبي للتمور بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ويستمران حتى 8 ديسمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتستضيف فعاليات الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية أكثر من 30 متحدثاً عالمياً بارزاً في مجموعة من الجلسات الحوارية التي تركز على 3 محاور رئيسية، وهي الأمن الغذائي والاستثمارات والابتكار في إنتاج الغذاء، والصناعة في مجال الغذاء والمشروبات، ويتضمن فعاليات مصاحبة، بما فيها برنامج المشترين العالميين، ومعرض الذواقة العالمي، وجوائز الابتكار، ومسابقة الإمارات الوطنية للقهوة، وبطولة الرسم على القهوة العالمية التي تقام لأول مرة في تاريخها خارج مدينة ميلانو الإيطالية.

كما يسلط معرض أبوظبي الدولي للأغذية الضوء على النمو السريع الذي يشهده قطاع القهوة المتخصصة، بصفتها المشروب الأكثر استهلاكاً عالمياً، حيث سيشهد مسابقتين معتمدتين من قبل فعاليات القهوة العالمية ومرخصتين من قبل جمعية القهوة المتخصصة، هما بطولة الإمارات الوطنية للقهوة ومنافسات بطولة الذواقة المؤهلة لبطولة فعاليات القهوة العالمية 2023. ومن المنتظر أن يشهد المعرض الإعلان عن العديد من العقود والصفقات وإبرام اتفاقيات الشراكة بين طيف واسع من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين المشترين والبائعين في سلاسل التوريد المختلفة.