انطلاق حملة «الإمارات نظيفة»

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، اعتمد مجلس الوزراء، مبادرة حملة «الإمارات نظيفة»، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة، وتوافقاً مع الموسم الجديد من حملة السياحة الوطنية الداخلية «أجمل شتاء في العالم»؛ بهدف تنظيف الوجهات السياحية في الدولة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة.

وتأتي الحملة في سياق مبادرة تطوعية تستهدف تعزيز الجهود التطوعية لـ27 جهة حكومية اتحادية على مستوى دولة الإمارات، إلى جانب كافة أفراد المجتمع وأسرهم، من مختلف الفئات والأعمار، لتحقيق المشاركة المجتمعية الواسعة في الأعمال التطوعية من أجل تنظيف الأماكن والوجهات السياحية الممتدة على مستوى إمارات ومناطق الدولة، بما يؤكد روح المواطنة الإيجابية، ويجسد الموروث الإماراتي وحب الوطن.

وتهدف حملة «الإمارات نظيفة» إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع على المبادرة الإيجابية لخدمة المجتمع، وتعزيز روح العمل التطوعي على نطاق أوسع، والمحافظة على قيم الثقافة البيئية، وتوجيه سلوك الفرد والمجتمع لدعم المبادرات الوطنية وتبني الممارسات الإيجابية، وذلك من خلال المشاركة المستمرة في تنظيف الأماكن السياحية والعامة، بما يحقق الاستمتاع بالطبيعة، ويضمن إبراز جمال دولة الإمارات، تماشياً ودعماً لحملة «أجمل شتاء في العالم».

وتستمر حملة «الإمارات نظيفة»، خلال الفترة المقبلة، حيث يجري تنظيمها وإدارتها من خلال وزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، في إطار منصة (متطوعين.إمارات)، بما يسهل عملية الوصول إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع، ويحقق الأهداف الوطنية والتنموية التي تتبناها الحملة. ويمكن للجميع الانضمام إلى الحملة، والمشاركة في فعالياتها التطوعية، من خلال التسجيل عبر منصة (متطوعين.إمارات) «Volunteers.ae».