إطلاق أول منصة افتراضية خاصة بالزراعة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

استضافت مزرعة غراسيا في أبوظبي حفل إطلاق أول متجر من نوعه للأمن الغذائي العالمي NFT قائم على الأصول الزراعية «عقود تملك ذكية لأصول رقمية» من خلال منصة Farming Online وذلك بهدف فتح آفاق جديدة لقطاع الزراعة الإماراتي من خلال تعزيز الشراكات الوطنية في مجال الزراعة الرقمية التي باتت تمثل خريطة طريق واعدة لتعزيز الأمن الغذائي بطرق مبتكرة وغير تقليدية.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي أقيم على هامش الاحتفالات بعيد الاتحاد لدولة الإمارات في مقر مزرعة غراسيا تحت شعار «أنت تزرع على الإنترنت ونحن نفعل ذلك على الأرض»، بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، وعبدالله آل صالح - وكيل وزارة الاقتصاد الذي شارك عن بُعد، وعبد العزيز النعيمي - وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، ومحمد نور زكي محمد القائم بالأعمال بسفارة ماليزيا، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الزراعي.

كما تضمن الحفل توقيع مذكرات تفاهم مع كل من مجموعة غراسيا، ممثلة بالمستشار حامد الحامد، وداتو عبد الهادي أزهر- الرئيس التنفيذي لشركة Rimaunangis الخبيرة بال NFTS والزراعة في ماليزيا، وشركة الـBlockchain Mitra Sangkara Abadi والممثلة بالرئيس التنفيذي أوغوستينو ويبيسونو.

وتقدم منصة https://farming.online - التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين المستثمرين والمزارعين على أن يحصل المستهلكون لاحقاً على المنتجات الغذائية من المزارعين مباشرة- تصميماً عالمياً جديداً عبر «الميتافيرس» حيث تتضمن مراحل العمل الحقيقية للزراعة والحصاد وتربية المواشي؛ بهدف تدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال تطبيقات تتماثل مع عالم الزراعة الحقيقي.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار التعاون بين كل من خليفة الجزيري الرئيس التنفيذي لشركة Farming Online والمستشار حامد الحامد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية ومؤسس مجموعة غراسيا.