برعاية الشيخة فاطمة.. انطلاق ملتقى أبوظبي الأسري الثالث 13 الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تنظم المؤسسة ملتقى أبوظبي الأسري الثالث 2022 الذي ينضوي تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، أحد مشاريع المؤسسة الرئيسة، والذي سيقام في جزيرة الحديريات أبوظبي في الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر الجاري تحت شعار «جودة حياة الأسرة في الخمسين».

وقالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن ملتقى أبوظبي الأسري الثالث يهدف إلى تعزيز جودة حياة أفراد الأسرة والمجتمع كافة، وذلك بتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة، للوصول بالمجتمع للخمسين المقبلة بفكرٍ متقدمٍ ورؤية تدعم تطلعاته كافة، من خلال تجسيد مفهوم الملتقى المجتمعي المتكامل الذي يستهدف أفراد المجتمع كافة، واضعاً في عين الاعتبار المحافظة على ديمومة الأسر واستقرارها للوصول لمجتمع قادر على مواجهة التحديات بروح إيجابية ونظرة استشرافية للمستقبل».

وأكدت دور الملتقى المهم في تحفيز أفراد الأسرة والمجتمع كافة على تبني قيم التفكير الإيجابي وتعزيز جودة العلاقات الإيجابية على مستوى الأسرة لبناء مجتمع متوازن ينعم أفراده كافة بالسعادة، مستهدفاً قدرات الأسر وتأهيلها لتكون شريكاً استراتيجياً فاعلاً في إدارة المخاطر الاجتماعية التي تواجهها بكفاءة وفاعلية لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي.

وأشارت الرميثي إلى أن ملتقى أبوظبي الأسري الثالث يؤكد دور الأسرة بوصفها شريكاً استراتيجياً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، وفق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات، الرامية إلى مساندة الأسر والوقوف على الظواهر والقضايا والتحديات التي تواجهها، وإيجاد الآليات والحلول المبتكرة التي تساهم في الحفاظ على تماسك المجتمع واستقراره، واستكشاف قدرات الموهوبين ورواد الأعمال المبدعين، وأصحاب الهمم، واستثمار خبرات كبار المواطنين وتفعيل المسؤولية المجتمعية للأسرة.

وأضافت: «يضع ملتقى أبوظبي الأسري الثالث رواده على الطريق الصحيح، من خلال التعرف على أفضل الممارسات الاجتماعية المهمة لأفراد المجتمع، وذلك بحضور العديد من الندوات في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية والأسرية والثقافية، وتقديم الاستشارات والمساعدة بهدف تعزيز جودة الحياة الأسرية في الخمسين عاماً المقبلة، للانتقال بأفراد المجتمع كافة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة، وذلك بتعزيز حياة الأفراد كافة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة، للوصول بالمجتمع للخمسين المقبلة بفكر متقدم ورؤية تدعم تطلعاته كافة».

وأوضحت أن ملتقى أبوظبي الأسري الثالث سيعمل على ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي والابتكار واستثمار الطاقات وتعزيز التلاحم المجتمعي، والتوعية حول الخدمات الحكومية، خاصة الرقمية الموجهة للأسر بأفرادها كافة وأوضاعها الاجتماعية وتطوراتها.

وأكدت عوشة السويدي مديرة المشروع، أن فكرة ملتقى أبوظبي الأسري في دورته الثالثة ستقوم على توفير فرص تنموية تفاعلية للأسرة ضمن جو اجتماعي تفاعلي يجمع بين المتعة واكتساب المعرفة وتطبيق المهارات، من خلال أربع محطات رئيسة، ومجموعة من الأنشطة المساندة تمثل المحاور الرئيسة لرؤى الدولة في الخمسين عاماً المقبلة، من خلال توفير سلسلة من الفعاليات التشاركية التكاملية بين الجهات الخدمية كافة، وخلق جو من الألفة والتحدي بين أفراد المجتمع يعزز الروابط الأسرية والمجتمعية والثقة بالمؤسسات الخدمية.

محطات

حول المحطات الرئيسة لملتقى أبوظبي الأسري، قالت عوشة السويدي: «إن هناك أربع محطات رئيسة، منها أسرة الخمسين المستدامة، والأسرة وريادة الأعمال المستقبلية، وجودة صحة الأسرة، والأسرة والذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للملتقى المتمثلة في الفعاليات الخارجية، ومختبر الأسرة للذكاء المجتمعي، منطقة الطفل، ساعة سعادة، المسرح الرئيسي، مجلس كبار الشخصيات، معرض من الخمسين وإلى الخمسين، والإعلام المستقبلي».