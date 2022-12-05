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«حكماء المسلمين» و«الإسلامية بالبحرين» يبحثان التعاون

«حكماء المسلمين» و«الإسلامية بالبحرين» يبحثان التعاون
6 ديسمبر 2022 02:24

المنامة (وام) 

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بحث المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين ومجلس حكماء المسلمين عدداً من الموضوعات والمشروعات في إطار تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الوطيدة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، حيث أعرب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلها مجلس حكماء المسلمين خلال المشاركة في تنظيم ملتقى البحرين للحوار (الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني) الذي أُقيم يومي 3 و4 نوفمبر الماضي، مشيدًا بالنَّتائج الطيبة للتعاون المثمر بين المجلسين في خدمة القضايا المشتركة. ومن جانبه، أكَّد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أهمية العلاقة القويَّة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المجلسين والتي كان لها عظيم الأثر في نجاح ملتقى البحرين للحوار، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي بذلها معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة في التنظيم والمتابعة لإنجاح هذا الحدث العالمي الكبير.

مجلس حكماء المسلمين
البحرين
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