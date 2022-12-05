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بلدية أبوظبي تنظم «ملتقى المسؤولية المجتمعية»

في الملتقى (من المصدر)
6 ديسمبر 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين «ملتقى المسؤولية المجتمعية» في مقرها الرئيس بأبوظبي، وذلك ضمن إطار حرصها على تعزيز التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات المجتمعية التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة وإسعاد السكان، حيث حضر الملتقى عدد من ممثلي شركات القطاعين العام والخاص، الداعمين للمبادرات والمشاريع المجتمعية. وأعربت البلدية في كلمتها الافتتاحية عن عميق شكرها وتقديرها لجميع جهود شركات القطاعين العام والخاص، التي بادرت في تنفيذ عدد من المشاريع المجتمعية والمرافق الترفيهية مساهمة منها في تحسين جودة الحياة وتنويع مصادر الترفيه والخدمات.
وأضافت البلدية أنها تنظر إلى القطاعين العام والخاص في هذا المجال كونهما جزأين أساسيين في تجسيد رسالتها وأهدافها كشركاء حقيقيين ومؤثرين في عمل النظام البلدي، من خلال التعاون والتكاتف معاً لإحداث الفارق الإيجابي في حياة السكان والمجتمع، وتحقيق أرقى قيم المسؤولية المجتمعية عبر دعم تفاصيل التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والمضي قدماً لتوقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المبادرات المميزة التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع، وتساهم في إسعادهم. وأكدت البلدية أنه بفضل التكامل والتنسيق الذي ينظم علاقتها التعاونية مع شركائها، فقد تم تحقيق العديد من الإنجازات، مشيرة إلى أن هذا العام يعد عاماً حافلاً بالمبادرات المجتمعية المميزة التي تقدم بها ونفذها الشركاء. على الصعيد ذاته، شهد ملتقى المسؤولية المجتمعية العديد من الفقرات والمحاور تمثلت في استعراض المبادرات المجتمعية المشتركة، والرؤية الخاصة بتطوير سبل الحياة والارتقاء بجودتها، وبحث تعزيز علاقات التعاون والتكامل، والعمل معاً لتوفير المزيد من المرافق الخدمية والترفيهية المميزة.
كما تناول ممثلو القطاعين العام والخاص في مداخلاتهم أهم المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وكذلك استعراض خططهما للمبادرات المجتمعية المتوقع تنفيذها مستقبلاً.
كما استعرض الملتقى أهم المشاريع والمبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها خلال العام الجاري 2022، وتصنيف الشركات، ودور كل منها في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
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