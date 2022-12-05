شرطة دبي تنظم ملتقى التطوع المجتمعي

دبي (وام)

نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي ملتقى التطوع المجتمعي بنادي ضباط الشرطة، بهدف التبادل المعرفي في هذا المجال، وتحفيز وتكريم المتطوعين والفرق المتميزة، واستعراض قصص النجاح والتجارب والممارسات المختلفة، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك و6 متحدثين رئيسين. شهد الملتقى العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العميد الدكتور أحمد السعدي، وعدد من الضباط والشركاء الخارجيين من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز الشارقة للتطوع، ومنصة إمارات، والمتطوعين من داخل شرطة دبي ومن المجتمع من مختلف الجنسيات. وأكد العميد المنصوري أن القيادة العامة لشرطة دبي، من الجهات الشرطية والحكومية الرائدة والحريصة في العمل التطوعي، حيث عملت ومنذ من وقت مبكر على جعل ثقافة التطوع أمراً مهماً في أوساط موظفيها، وقامت بدعمهم وتوفير التدريب والتأهيل لهم، وكذلك التحفيز والتشجيع، حيث يشرف ويتابع على هذا الجانب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يقدم الدعم الكامل للمتطوعين، ويحرص على تحفيزهم والتواصل معهم بشكل دائم. وقال العميد المنصوري إن هذا الملتقى يعد أحد أوجه اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالتطوع والمتطوعين، حيث يعد منصة لتبادل الآراء والأفكار، وملتقى للاحتفاء بالمتطوعين، اعترافاً وتقديراً لدورهم وأثرهم على المجتمع.