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بحث مخرجات ورشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

ضاحي خلفان مترئساً الاجتماع (وام)
6 ديسمبر 2022 02:24

دبي (وام) 

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عقد مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، اجتماعه التاسع للمجلس للعام الجاري، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وبحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة. 
وتم خلال الاجتماع- الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي بالقرهود - استعراض مخرجات ورشة العمل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2023 - 2026م، والأهداف الاستراتيجية لمكافحة المخدرات، وأهم التحديات التي تم الخروج بها من ورشة العمل، ودراسة تعميمها على الشركاء للخروج بمشاريع ومبادرات مستقبلية تدعم استراتيجية مكافحة المخدرات بالدولة، وتعمل على التصدي لجرائم المخدرات بكافة جوانبها. كما اطلع المجلس على تقرير اللجنة العليا للدمج الاجتماعي، وأهم الإنجازات التي حققتها اللجنة في مجال الدمج والبرامج والخدمات التي يتم تقديمها وأهم التحديات التي تواجهها.

مكافحة المخدرات
ضاحي خلفان تميم
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