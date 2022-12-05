الطقس صحو إلى غائم جزئيا

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح غد الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة والرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كلم/س تصل إلى 30 كلم/س.

وذكر المركز أن حالة البحر في الخليج العربي سيكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 01:08 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:39 والثاني عند الساعة 05:36.

أما بحر عمان فيكون خفيف الموج.. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:39 والثاني عند الساعة 08:09 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:10.