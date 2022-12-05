الكتبي: رؤية واضحة لـ«صحة دبي» للجودة والتميز

دبي (الاتحاد)

فازت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، بجائزة «IDC» والتي تُمنح سنوياً للمؤسسات الحكومية والخاصة فائقة المستوى في مختلف المجالات التقنية، والمطورة للمبادرات الاستثنائية، التي تسهم من خلالها في تقديم خدمات مبتكرة وفعالة تفوق التوقعات.

وتم الإعلان عن فوز الهيئة وتكريمها من قبل مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، خلال فعاليات منتدى IDC DX 2022. الذي أقيم في متحف المستقبل بدبي تحت عنوان «القادة الرقميون للعصر الرقمي الجديد»، وبحضور أكثر من 200 من كبار قادة مجال تقنية المعلومات في الشرق الأوسط. ولقد فازت هيئة الصحة بدبي بهذه الجائزة المرموقة، عن طريق نموذجها الرقمي الصحي المشترك ضمن فئة (أفضل الجهات في مجال الممارسات التشغيلية المستقبلية)، حيث أسهم هذا النموذج والمشروع الواعد بشكل كبير في تعزيز كفاءة وفعالية خدمات الهيئة عبر عملية الربط بين الأنظمة الإلكترونية التي تجمع بيانات القطاع الصحي بشقيه (الحكومي والخاص)، ومن ثم توفير بيانات آنية لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز استجابة الهيئة لمستجدات القطاع الصحي ومتطلباته.

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن لدى «صحة دبي» منهجية واضحة في كل ما يخص الجودة والتميز والاستدامة والتحولات الرقمية، وهي منبثقة من استراتيجية إمارة دبي وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

وأضاف إن الهيئة تعمل بجهد حثيث لتكون دائماً في طليعة المؤسسات الصحية الرائدة محلياً وعالمياً، وذلك بما تنفذه من مشروعات طموحة وبرامج متقدمة ومبادرات استثنائية، يكون لها الأثر الإيجابي الواسع في تكوين نموذج صحي من الطراز الأول، وتجربة مميزة في التطوير يحتذى بها.