«الشارقة الجامعي» يعلن عن تكنولوجيا «المفاصل والعظام»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن قسم جراحة العظام في مستشفى الجامعة بالشارقة، عن تقديم جراحات العظام التنظيرية باستخدام تكنولوجيات جديدة.

وقال الدكتور أحمد عبعوب، استشاري جراحة العظام ورئيس أقسام العظام بمستشفى الشارقة بالجامعة، إن جراحات مناظير العظام أصبحت من الجراحات السائدة في المستشفى، منذ افتتاح القسم عام 2011، حيث تطور القسم تدريجياً إلى أن أصبح مركزاً من مراكز تميز العظام والمفاصل، ويوجد لديه 6 أخصائيي جراحة العظام، يستقبلون في اليوم الواحد أكثر من 300 مريض.

وأضاف: إن الجراحات التنظيرية تتمثل في استخدام كاميرات دقيقة بتكنولوجيا حديثة، لعلاج إصابات مفاصل الكتف والحوض والركبة وجراحات الإصابات الرياضية، وحالات الالتهابات الحادة، لافتاً إلى أن القسم يستقبل مرضاه من خلال قسم الطوارئ في المستشفى الذي يعمل 24 ساعة.

وأشار الدكتور أحمد عبعوب، إلى أن مستشفى الجامعة بالشارقة لديه خبراء في الطب الرياضي، وتم اختياره من قبل نادي الشارقة الرياضي كراعٍ طبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، كما يوجد مركز للطب الرياضي وإصابات الملاعب، ومرتادي المركز من لاعبي كرم القدم والسلة والطائرة والفنون القتالية من الذكور والإناث، ويقدم الرعاية الكاملة لهم من عمليات جراحية، تتمثل في الغضروف المفصلي والغضاريف الهلالية والأربطة وبخاصة الرباط الصليبي للركبة، ويستقبل المستشفى للعلاج والتأهيل لاعبين متميزين ومتفوقين من كافة أنحاء الدولة والخليج العربي.

وأوضح أن المستشفى يوفر جراحات مناظير اليوم الواحد في غرف عمليات معتمدة من الهيئة المشتركة الأميركية، مما يخدم الاستراتيجيات الصحية لإمارة الشارقة والدولة، بزيادة الاستفادة من الإقامة في المستشفى، لعدد أكبر من الحالات، فضلاً عن ترشيد النفقات من دون المساس بالجودة الصحية، ويدعم التعاون المشترك مع شركات التأمين بإمارة الشارقة والدولة.