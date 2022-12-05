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«لجنة الوطني» تناقش «مزاولة بعض المهن الصحية»

أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
6 ديسمبر 2022 02:24

دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، اجتماعاً برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، ناقشت خلاله مشروع قانون اتحادي في شأن «مزاولة بعض المهن الصحية».
شارك في الاجتماع كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وعذراء حسن بن ركاض، وسميه عبدالله السويدي، ومحمد أحمد اليماحي، وخالد عمر الخرجي، وعائشة محمد الملا.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً إجرائياً انتخبت خلاله بالتزكية ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسةً للجنة، وناصر محمد اليماحي مقرراً للجنة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الدراسات والأوراق الفنية المتعلقة بمشروع القانون والجدول المقارن، كما ناقشت تعديلاتها على بعض بنود القانون الذي يتكون من 23 مادة.
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن «مزاولة بعض المهن الصحية» بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهن الصحية بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.

المجلس الوطني الاتحادي
دبي
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