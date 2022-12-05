تعيين رئيس تنفيذي في «أن أم سي للرعاية الصحية»

أم القيوين (الاتحاد)

أعلنت شركة «أن أم سي» للرعاية الصحية عن تعيين ديفيد هادلي، رئيساً تنفيذياً للشركة من قبل مجلس إدارتها، وسيباشر مهامه بمتابعة أعمال الشركة وقيادتها في أوائل عام 2023.

وشغل ديفيد هادلي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميديكلينيك الشرق الأوسط لمدة 13 عاماً قبل انضمامه إلى مجموعة أن أم سي، ويمتلك 30 عاماً من الخبرة في مجال الرعاية الصحية في شمال أفريقيا وفي دولة الإمارات، وهو قائد متميز في مجال الرعاية الصحية ومتمرس في صياغة الرؤى الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة للشركات.

ورحب، كيفين تايلور، رئيس مجلس الإدارة لشركة أن أم سي، بانضمام ديفيد كرئيس تنفيذي في قطاع الرعاية الصحية، حيث لديه سجل قوي في دعم المساهمين، ويسعدنا أن يكون هو الرئيس التنفيذي لـ «أن أم سي» في الفترة القادمة.