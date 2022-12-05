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المركز الإسلامي الهندي يحتفل بعيد الاتحاد

علي الهاشمي ويوسف علي والحضور خلال الحفل (من المصدر)
6 ديسمبر 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد) 

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احتفل المركز الإسلامي الهندي في أبوظبي بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، بمشاركة جموع غفيرة من أبناء الجالية الهندية في أبوظبي.
وافتتح الفعالية محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بحضور سماحة الشيخ علي الهاشمي، المستشار الديني بديوان الرئاسة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية.
وأكد المتحدثون، خلال الحفل، أن دولة الإمارات تواصل المضي قدماً بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في المجالات كافة، وأعربوا عن امتنانهم للقيادة الرشيدة لجعل الإمارات واحدة من أفضل دول العيش وترسيخ مكانتها في مقدمة دول العالم في شتى المجالات. تضمن الحفل العديد من البرامج الثقافية التي شملت الرقصات التقليدية وأشكال الفنون الأخرى.
كما حضر الحفل بافا حاجي، رئيس المركز الإسلامي، بلاجي راماسوامي، مستشار السفارة الهندية.

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