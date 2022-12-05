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ملتقى في «مجلس مفلح الأحبابي» بالعين

جانب من الحضور (من المصدر)
6 ديسمبر 2022 02:24

محمد البلوشي (العين)

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 نظم مجلس مفلح بن عايض الأحبابي في مدينة العين التابع لمكتب شؤون مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة ملتقى أهالي المنطقة بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة. وألقى مفلح بن عايض الأحبابي كلمة عبر فيها عن خالص اعتزازه بما تشهده الدولة من احتفالات وتلاحم والوقوف صفاً واحداً خلف قائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وأضاف الأحبابي: أن الاحتفال هذا العام يتميز بدخول دولة الإمارات في الخمسين عاماً الجديدة وهي في تقدم وازدهار.
وقال: إننا وفي هذا اليوم العظيم من تاريخ دولتنا العظيمة نجدد العهد والولاء للقيادة الحكيمة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه حكام الإمارات.
كما اشتمل الحفل على قصائد شعرية عبر فيها الشعراء عن فرحة شعب الإمارات بقيادته الحكيم وما تبذله من جهد من أجل مواصلة التقدم والازدهار والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الدولة.
اشتمل الحفل على رفع العلم وفقرات تراثية وشعبية تتغنى في حب الوطن، وحضر الحفل عدد من شيوخ القبائل وكبار الشخصيات وحشد كبير من أبناء مدينة العين.
وفي نهاية الحفل، كرم مفلح بن عايض الأحبابي عدداً من الشعراء والمنظمين للحفل تقديراً لجهودهم في إنجاح هذا الحفل.

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