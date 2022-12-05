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الإمارات

سعيد بن طحنون يشهد احتفال «الإمارات لبر الوالدين» بعيد الاتحاد

سعيد بن طحنون والحضور خلال الاحتفال (وام)
6 ديسمبر 2022 02:24

العين (وام)

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شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الحفل الذي أقامته «جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين»، بمناسبة عيد الاتحاد الــ 51 للدولة.
حضر الحفل الذي أُقيم في فندق سيتي سيزنز في مدينة العين، المستشار أحمد سالم سودين رئيس مجلس إدارة الجمعية، وخميس سعيد حمد الساعدي معرف قبيلة بني ساعدة، ولفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المجتمعية ووجهاء وأعيان القبائل وجمع من أبناء الوطن والمقيمين. 
ورفع معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان وجميع الحضور أصدق التهاني وأخلص الولاء والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وأضاف معاليه في هذا اليوم الخالد في الذاكرة والذي سجله تاريخ البشرية لميلاد دولتنا دولة التسامح والتعايش والمحبة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، الذي أرسى دعائم هذا الوطن، ورسخ ثوابت قوية لنهضة شاملة لا تعرف المستحيل وسار على خطاه، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نحتفل بالمنجزات والمكتسبات العظيمة ومسيرة العطاء المباركة التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، ماضين بعزم وقوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً تحت قيادة حكيمة ورشيدة لنعتلي المراتب الأولى في جميع المجالات. 
وقال المستشار أحمد سالم سودين في هذا اليوم، نؤكد على مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية في المساهمة بالارتقاء بدولتنا وشعبها، وذلك بالسير على طريق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك من خلال مبادراتنا وفعالياتنا التي نطلقها مع شركائنا في حمل رسالة الوعي في الإمارات. تضمن الحفل فقرات شعر في حب الوطن، وعروضاً مميزة للفنون الشعبية، وتكريم الجهات الإنسانية والرعاة والداعمين وكبار المواطنين.

سعيد بن طحنون
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