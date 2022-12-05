طيران الإمارات تستأنف تشغيل "إيه 380" إلى نيوزيلندا
طيران الإمارات تستأنف تشغيل "إيه 380" إلى نيوزيلندا
5 ديسمبر 2022 19:19
هبطت طائرة الإمارات " A380 " في مطار أوكلاند وذلك للمرة الأولى منذ أن توقفت في فبراير 2020 ما يعتبر مؤشرا قويا على نمو الطلب على السفر من وإلى نيوزيلندا. ولقيت رحلة طيران الإمارات من دون توقف من دبي إلى أوكلاند استقبالا حافلا في مطار أوكلاند الدولي قبيل بدء أول صيف مفتوح بالكامل في البلاد منذ "جائحة كورونا ". وتقلع رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 448" يوميا من مطار دبي الدولي في الساعة 10:05 صباحا وتصل إلى أوكلاند في الساعة 11:05 من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي. واستعادت الرحلة لقب أطول مسار على شبكة خطوط طيران الإمارات ومسافتها 14200 كيلومتر مع وقت طيران تقديري أقل بقليل من 16 ساعة من دبي إلى نيوزيلندا و17 ساعة و15 دقيقة في رحلة العودة إلى دبي ما يجعلها واحدة من أطول الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من دون توقف في العالم. وتخدم طيران الإمارات نيوزيلندا منذ 19 عاما وانطلاقا من التزامها المستمر تجاه عملائها تواصل الشركة خدمة تلك الدولة من خلال ربطها والعالم برحلات يومية بالإضافة إلى خدمات الإمارات للشحن الجوي التي تنقل الواردات والصادرات الأساسية. وتهدف طيران الإمارات من خلال توفير سعة مقعدية أكبر إلى تلبية الطلب المتنامي على السفر من وإلى نيوزيلندا وكذلك توفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي من وإلى مختلف الوجهات وخصوصا في أوروبا والشرق الأوسط.