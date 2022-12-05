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سلطان القاسمي يعتمد تعيين 2000 موظف مواطن بشرطة الشارقة

حاكم الشارقة
5 ديسمبر 2022 15:54

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم، تعيين 2000 موظف مواطن بشرطة الشارقة في عامي 2023 و 2024.
 

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