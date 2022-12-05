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رئيس إسرائيل يصل الإمارات للمشاركة في حوار أبوظبي للفضاء

رئيس إسرائيل يصل الإمارات للمشاركة في حوار أبوظبي للفضاء
5 ديسمبر 2022 16:02

وصل فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل إلى البلاد اليوم للمشاركة في النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الذي انطلقت أعماله برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في استقبال فخامته لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي بحضور سعادة محمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

ويشارك فخامة رئيس دولة إسرائيل في أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالمياً الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ويستمر على مدار يومين بتنظيم من وكالة الإمارات للفضاء وبمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع.
 

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