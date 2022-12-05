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رئيس الدولة يغادر الدوحة

محمد بن زايد
5 ديسمبر 2022 15:22

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الدوحة بعد زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة.

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وداع سموه، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، بجانب عدد من سمو الشيوخ.
 

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