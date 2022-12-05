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"الصحة – أبوظبي" تعتمد عدداً من الصيدليات لتقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية

الصحة – أبوظبي تعتمد عدداً من الصيدليات لتقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية
5 ديسمبر 2022 15:16

اعتمدت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عدداً من الصيدليات في الإمارة لتقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لتعزيز وصول أفراد المجتمع للخدمات الصحية الوقائية وضمان توافرها بشكل أكثر سهولة ويسر بما يعزز صحتهم وسلامتهم.

وتضم قائمة الصيدليات المعتمدة كلاً من صيدلية المنارة – ياس مول؛ صيدلية الثقة العالمية؛ صيدلية الثقة الدولية؛ وعدة فروع لصيدلية العين.

وتعمل الدائرة على اعتماد المزيد من الصيدليات لتقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية والتطعيمات الأخرى في مختلف أرجاء الإمارة. ويأتي اعتماد الصيدليات وفقاً لجملة من المعايير والإجراءات التي حددتها الدائرة واللازم توافرها في الصيدليات لحصولها على الترخيص لتقديم هذه الخدمة.

وفي هذا السياق، قالت سعادة هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: "بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وانطلاقاً من التزامها لوضع صحة وسلامة المجتمع في صدارة أولوياتها، تحرص دائرة الصحة – أبوظبي على مواصلة تمكين القطاع الصحي للارتقاء بتجربة المرضى وتعزيز الوصول وتوافر أفضل الخدمات الصحية العلاجية والوقائية لأفراد المجتمع بكل سهولة ويُسر. يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة لمواصلة ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية وتحقيقاً لرؤيتها القائمة على جعل أبوظبي مجتمع معافى."

ومن جانبها قالت الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة:" إن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعتبر فعالاً وآمناً للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة نجاح عالية، ونقوم في مركز أبوظبي للصحة العامة وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انتشار عدوى الانفلونزا في المجتمع وتذكير المجتمع بأخذ اللقاح بشكل سنوي قبل موسم الإنفلونزا، ، كما نقوم بتنفيذ حملات توعية وتثقيف لرفع مستوى وعي الجمهور والعاملين في القطاع الصحي حول الوقاية من المرض وأهمية التطعيم، كما يتابع المركز عن كثب حالات الإنفلونزا الموسمية في المجتمع من خلال نظام التقصي للإنفلونزا، ويعتبر اعتماد دائرة الصحة لمجموعة من الصيدليات لتقديم خدمة تطعيم الانفلونزا مكمل لبرنامج تطعيم الإنفلونزا لتوسيع نطاق استخدامه وتسهيل آليات الحصول عليه.

ويعتبر جميع البالغين الذين يتجاوز عمرهم 18 عاماً مؤهلون للحصول على تطعيم الإنفلونزا في الصيدليات، ويكون مجانياً لحاملي الضمان الصحي "ثقة"، وللفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها ككوادر الرعاية الصحية، والنساء الحوامل؛ وكبار السن من عمر 50 عاماً وما فوق، والحجاج والمعتمرين.

وتعتبر الإنفلونزا مرضاً موسمياً يحدث بسبب فيروس الإنفلونزا ويؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، لاسيما الأنف والبلعوم. وتتراوح الأعراض من الخفيفة إلى الشديدة، حيث يحتاج معظم المصابون بالإنفلونزا لفترة تتراوح بين أيام قليلة وتصل لأسبوعين للتعافي من مرضهم. وقد يتطور لدى المصابين التهاب في الرئة أو الأذن أو الجيوب الأنفية أو تدهور عام في الصحة. ولربما تسبب الإنفلونزا مضاعفات شديدة لدى الأطفال الصغار، والنساء الحوامل، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو منقوصي المناعة.

ويعتبر التطعيم من أكثر الطرق فاعلية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية. ويحمي من سلالات الفيروسات الشائعة التي تسبب الإنفلونزا، ويجري تحديثه سنوياً لضمان قدرته على توفير المناعة اللازمة للجسم، وتصل فاعلية التطعيم لذروتها بعد أسبوعين من تلقي الشخص للتطعيم. وتم تقديم نحو 70 ألف لقاح إنفلونزا في أبوظبي بين سبتمبر وأكتوبر 2022، الأمر الذي يؤكد الزيادة الكبيرة في الوعي حول فائدة التطعيمات بين أفراد مجتمع الإمارة.

للمزيد من المعلومات حول برامج التطعيم في أبوظبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://www.Seasonal Influenza (adphc.gov.ae)

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة الصحة أبوظبي
إمارة أبوظبي
الإنفلونزا الموسمية
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