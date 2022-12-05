"أبوظبي التقني" يحتفل بتخريج 984 طالبة من كلية فاطمة للعلوم الصحية
"أبوظبي التقني" يحتفل بتخريج 984 طالبة من كلية فاطمة للعلوم الصحية
5 ديسمبر 2022 14:47
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، ونيابة عن سموها، شهدت معالي سـارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة لـشـؤون الـتعـليم الـمبكـر، رئـيـس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، إحتفال مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بتخريج 984 طالبة حصلن على درجة البكالوريوس ويشكلون الدفعة الخامسة في كلية فاطمة للعلوم الصحية بأفرعها الأربعة في أبوظبي، والعين، وعجمان ومنطقة الظفرة، منهن 470 خريجة من بكالوريوس التمريض، و 52 من بكالوريوس الإسعاف الطبي والطوارئ، و158 من بكالوريوس الأشعة والتصوير الطبي،و168 من بكالوريوس الصيدلة، و136 من بكالوريوس العلاج الطبيعي، حيث قامت الوزيرة بتكريم الخريجات خلال الحفل الذي نظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مقر الكلية بمنطقة المفرق بأبوظبي.
وهنأت معالي سارة مسلم الخريجات الجدد، وقالت: "أشعر بالفخر لرؤية هذا العدد الكبير من الخريجات اللاتي يترجمن رؤية أم الإمارات وحرصها على تمكين المواطنات الإماراتيات وتفعيل دورهن في مختلف القطاعات، وأتطلع لرؤية المزيد من الخريجات الإماراتيات اللاتي يؤدّين دوراً فاعلا في تنمية القطاعات الحيوية في الدولة، نعلّق آمالاً كبيرة على خريجاتنا، ونثق بقدرتهن على تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الشخصي والأكاديمي والمهني، والمساهمة في مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الوطني".
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن الدفعة الخامسة في كلية فاطمة للعلوم الصحية، تعكس بوضوح دعم القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في تحقيق رؤيتها المتقدمة لإستشرف المستقبل، حيث تقدم القيادة الرشيدة، النموذج في توفير الإمكانيات التي تمكن مؤسسات الدولة، ومنها بالتأكيد المؤسسات الجامعية التابعة ل"أبوظبي التقني"من العمل وفق معايير تنافسية دولية، تؤهلها للريادة العالمية بجدارة، ومن هذا المنطلق تعمل إستراتيجية"أبوظبي التقني" لتمكين كافة مؤسساته ومنها؛ كلية فاطمة للعلوم الصحية، من إحداث التطوير الدائم في المناهج والمختبرات وكافة عناصر العملية التعليمية والتدريبية، التي نضمن من خلالها صناعة الكفاءات والمخرجات المتخصصة وفق معايير عالمية، تجعلها قادرة على الوصول الى تلبية متطلبات سوق العمل بكل جدارة وكفاءة، وهو الأمر الذي يحقق توجيهات القيادة الرشيدة نحو ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة.
و قال الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في "أبوظبي التقني"؛ أن كلية فاطمة للعلوم الصحية، ذات مكانة عالمية كونها ضمن لائحة المؤسسات التعليميه المعتمده في بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها عضو مؤسس في الشبكه الاوروبيه للتعلم عن بعد، وهو الأمر الذي يمنح الكلية عضوية مجموعة الأمم المتحدة في التاثير الأكاديمي، بجانب عدة امتيازات منها ضمان إستمرارية معاير الجوده، وتطوير وتعزيز العلاقات والشراكات الدوليه، وتحسين التصنيف العالمي للجامعات، واستقطاب وتوظيف الكفاءات الدوليه، وتحسين وتطوير المهارات البحثيه بالكلية.
و قال الدكتور علي هلال النقبي مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية؛ أن جميع البرامج الأكاديمية الستة التي تقدمها الكلية في درجة البكالوريوس، والدبلوم العالي، والدبلوم في تخصصات التمريض، و الإسعاف و الطوارئ، والعلاج الطبيعي، والأشعة والتصوير الطبي، والصيدلة، وعلم النفس؛ معتمدة، كما تقدم الكلية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في "أبوظبي التقني"؛ درجة الدبلوم المساعد في الرعاية الصحية للقوى العاملة الوطنية في الدولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً المواطنين الى سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية في أي من برامجها التي تعمل على تخريج الكوادر الوطنية الرائدة والحاصلة على دراجات علمية متنوعة كالبكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم في التخصصات الستة المشار اليها، وذلك في مقاراتها بأبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، وعجمان، بهدف تلبية إحتياجات المؤسسات الصحية في الدولة؛ للكوادر الطبية وفق أعلى المعايير الدولية.
ومن جهته قال الدكتور حامد محمد النيادي مدير أول العلاقات الحكومية التنفيذية في كلية فاطمة للعلوم الصحية، أن كافة الجهات الحكومية في الدولة، خاصة الجهات الصحية، تحرص على إبرام إتفاقيات تعاون متميزة مع الكلية بما يضمن تأهيل الطالبات في آرقى المؤسسات الصحية بالدولة، ووفق أعلى المعايير العالمية، إضافة الى السعي لتعين الطالبات فور التخرج.
وبدورها أكدت فاطمة الفولاذي مدير الخدمات المساندة في معهد التكنولوجيا التطبيقية، توفر كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للإرتقاء الدائم بمنظومة الدراسة في الكلية لتتضمن آرقى المختبرات، ومعامل المحاكاة المتطورة، في كافة التخصصات.
كما أعربت نخبة من خريجات الدفعة الخامسة؛ عن شكرهن للقيادة الرشيدة، وأم الإمارات، ومسؤولي "أبوظبي التقني" وفخرهن بالتخرج في كلية فاطمة للعلوم الصحية، التي تتمتع بكافة الإمكانيات البشرية والأكاديمية والتقنية والمؤسساتية التي جعلت منهن كفاءات قادرة على أداء كافة المهام بكل جدارة وثقة.