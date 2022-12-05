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"قضاء أبوظبي" تحذر من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأبناء

دائرة القضاء في أبوظبي
5 ديسمبر 2022 12:50

​حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأبناء وذلك خلال محاضرة توعوية بعنوان "مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها على الأبناء"، نظمتها الدائرة في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى أولياء أمور طلاب المدارس، حول الوسائل والأساليب الوقائية لحماية الأبناء، بما يضمن تجنيبهم أية مخاطر قد تنجم عن الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل المتعددة.


​ويأتي تنظيم تلك المحاضرة التي استهدفت عددا من أولياء أمور طلاب مدرسة أجيال الدولية بمنطقة الفلاح في أبوظبي، ضمن المبادرات التوعوية الهادفة إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتركيز على الجانب التوعوي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.

​وتناولت المحاضرة التوعوية التي قدمتها هند البدواوي، أخصائية نفسية في نيابة الأسرة والطفل بأبوظبي، ضوابط وآليات الاستخدام السليم لمواقع التواصل، مع بيان دور الآباء في حماية أبنائهم من الآثار السلبية المترتبة على التعامل غير الآمن مع الإنترنت، وضمان تصحيح أي ممارسة خاطئة واتخاذ الإجراء المناسب وفق المرحلة العمرية للطفل، بما لا يؤثر على سلوكه أو شخصيته.
​كما ركزت على ضرورة اكتشاف احتياجات الأبناء من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإشباعها بطرق بديلة والمسؤولية الملقاة على عاتق الأسرة في تربية الأبناء وفق الأسس المتينة .

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