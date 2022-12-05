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الإمارات

رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

محمد بن زايد
5 ديسمبر 2022 10:47

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة، تلبية لدعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

 وتأتي الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.

 

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