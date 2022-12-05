الثلاثاء 6 ديسمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«الانضباط» تغرم اتحاد كلباء 500 ألف درهم
رئيس الدولة يصل إلى الدوحة وتميم بن حمد في مقدمة المستقبلين
رئيس الدولة وملك ماليزيا: تعزيز التنمية المستدامة
محمد بن زايد وإسحاق هرتسوغ: تعزيز التنمية والسلام والازدهار
خالد بن محمد بن زايد يناقش التعاون في الاستعمالات السلمية للفضاء
تفاهم بين «الإمارات للفضاء» والفلبين
فيصل البناي: القيادة تتابع التطور التكنولوجي عن كثب
فاروق الباز لـ «الاتحاد»: 4 تحديات عالمية تواجه قطاع الفضاء
مسؤولون دوليون في تصريحات لـ«»: الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً وإقليمياً لخدمات الفضاء
إسحاق هرتسوغ: محمد بن زايد قائد صاحب رؤية تنموية رائدة
الدعوة للاستفادة التجارية من المحطات الفضائية الدولية
وزير الدولة للفضاء والعلوم في الهند: نتطلع إلى الاستفادة من مخرجات حوار أبوظبي للفضاء
برعاية منصور بن زايد.. معرضا «أبوظبي الدولي للأغذية» و«التمور» ينطلقان اليوم
قيادات ورؤساء شركات: الشراكات تدفع عجلة التطوير والابتكار في القطاع
دعوات إلى رؤية دولية مشتركة لتشكيل بيئة مستدامة تسهل عمليات استكشاف الفضاء
الإمارات تهدي 51 شجرة غاف لشركائها في أفريقيا
«بيئة أبوظبي» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في المراقبة البيئية
انطلاق حملة «الإمارات نظيفة»
إطلاق أول منصة افتراضية خاصة بالزراعة في أبوظبي
برعاية الشيخة فاطمة.. انطلاق ملتقى أبوظبي الأسري الثالث 13 الجاري
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر
محمد بن زايد
5 ديسمبر 2022 10:47
يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة، تلبية لدعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وتأتي الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.
أخبار ذات صلة
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
المصدر: وام
رئيس الدولة
قطر
الدوحة
الإمارات
الأكثر قراءة
الإمارات
أماكن عروض الألعاب النارية بأبوظبي احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51
1 ديسمبر 2022
عربي ودولي
السعودية: اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرة العمرة للقادمين من 5 دول
3 ديسمبر 2022
دنيا
مصر: الكشف عن مبنى أثري ضخم بالفيوم
1 ديسمبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
اليوم 17:54
الإمارات
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
اليوم 17:40
الإمارات
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
اليوم 17:38
عربي ودولي
الإمارات تشارك في معرض «فوود أفريكا» بالقاهرة
اليوم 17:37
عربي ودولي
«الصحة العالمية»: المسنون في أوروبا لا يتلقون الرعاية الصحية الكاملة
اليوم 17:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©