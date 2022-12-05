شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يحث السائقين على اتباع 3 إرشادات مهمة لتجنب مخاطر الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة وهي أولاً الانتباه والتركيز أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وثانيًا عدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة أو التقاط الصور لتجنب الانحراف المفاجئ ، وثالثاً الانتباه أثناء القيادة لتفادي مفاجآت الطريق.