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حوار أبوظبي للفضاء ينطلق اليوم لاستشراف المستقبل

حوار أبوظبي للفضاء ينطلق اليوم لاستشراف المستقبل
5 ديسمبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم الاثنين في أبوظبي، النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالمياً، ويستمر على مدى يومين، بمشاركة واسعة من أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة. 
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ورئيسة اللجنة العليا لحوار أبوظبي للفضاء: إن الحضور الدولي رفيع المستوى من قادة الدول النشطة في مجال الفضاء يضفي أهمية خاصة على الحدث الدولي الذي يهدف لرسم استراتيجيات عالمية جديدة لاستكشاف الفضاء. وأضافت معاليها «تعكس المحاور الثرية لحوار أبوظبي للفضاء، الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات في صياغة توافق دولي من شأنه تسريع وتيرة التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الفضاء، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم، وهو ما يعكس ثقة العالم في قدرة الإمارات على قيادة حوار يستهدف تحقيق تنمية مستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة». وأشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري إلى أن حوار أبوظبي للفضاء هو فرصة مهمة لتطوير الشراكات في قطاع الفضاء، وتعزيز التعاون العالمي في جميع المجالات ذات الصلة بالفضاء وتعزيز التنمية المستدامة، للخروج برؤية موحدة تدعم برامج الفضاء.

الإمارات
محمد بن زايد
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